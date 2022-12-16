В Анапе повредили снеговиков из песка Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе повредили снеговиков из песка. Новогодние скульптуры установили на набережной два дня назад, но люди успели частично разрушить песковиков. Фотографии с места, где установлена инсталляция, опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как сами фигуры песковиков остались целы. Но рядом с одним из них разрушена горка. А на песке видны следы обуви. К слову, людей не остановили и предупреждающие таблички, прикрепленные к скульптурам.

Жителей и гостей Анапы призвали бережно относиться к новогодним украшениям города.

- Не разрешайте своим деткам на них забираться и ломать. Давайте вместе постараемся сохранить волшебное настроение до самой весны. В целости и сохранности, - обратились к жителям курорта и отдыхающим.