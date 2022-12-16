Схема движения по улице Солнечной Фото: krd.ru

В Краснодаре частично изменится схема движения на улицах Солнечной и Дальней. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения начнут действовать в ночь с 16 на 17 декабря. Так, на перекрестке по улице Дальней при движении со стороны улицы Шоссе Нефтяников запретят поворот налево - на улицу им. Дзержинского. Выезжать на улицу им. Дзержинского со стороны улицы Шоссе Нефтяников водителям предлагают по улице Строителей.

Схема движения по улице Дальней Фото: krd.ru

По улице Солнечной на пересечении с улицей Агрохимической запретят повороты налево с Солнечной на Агрохимическую и с Агрохимической на Солнечную.

Уточняется, что изменения помогут уменьшить количество ДТП.

- Мы наблюдаем заторовые ситуации на перекрестке по улице Дальней при движении со стороны Шоссе Нефтяников. Большое количество аварий происходят на пересечении улиц Агрохимической и Солнечной, - отметила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.