Схема движения по улице Солнечной Фото: krd.ru
В Краснодаре частично изменится схема движения на улицах Солнечной и Дальней. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Изменения начнут действовать в ночь с 16 на 17 декабря. Так, на перекрестке по улице Дальней при движении со стороны улицы Шоссе Нефтяников запретят поворот налево - на улицу им. Дзержинского. Выезжать на улицу им. Дзержинского со стороны улицы Шоссе Нефтяников водителям предлагают по улице Строителей.
Схема движения по улице Дальней Фото: krd.ru
По улице Солнечной на пересечении с улицей Агрохимической запретят повороты налево с Солнечной на Агрохимическую и с Агрохимической на Солнечную.
Уточняется, что изменения помогут уменьшить количество ДТП.
- Мы наблюдаем заторовые ситуации на перекрестке по улице Дальней при движении со стороны Шоссе Нефтяников. Большое количество аварий происходят на пересечении улиц Агрохимической и Солнечной, - отметила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.