В регионе обещают похолодание Фото из архива КП

Жителей Кубани предупредили о похолодании после теплых выходных. Столбики термометров вновь резко опустятся уже с 19 декабря.

В предстоящие субботу и воскресенье местами в регионе потеплеет до +17.

- 17 декабря ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3…8°, днем +12…17°, на Азовском побережье +8…13°, в горах ночью +3…-2°, днем +7…12°, на Черноморском побережье ночью +8…13°, днем +13…18°, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот день местами в крае может опуститься туман. Ветер поднимется днем до 6-11 метров в секунду. А на участке Анапа-Геленджик порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Уже 18 декабря в регионе местами обещают дождь. А столбики термометров в дневное время опустятся на два градуса.

- Температура воздуха ночью +3…8°, днем +10…15°, в горах ночью 1…6°, днем +6…11°, на Черноморском побережье ночью +8…13°, днем +12…17°, - сообщили синоптики.

К слову, уже в понедельник в регион вновь вернется похолодание. На Кубани обещают мокрый снег с налипанием, гололед и усиление ветра. А столбики термометров опустятся до +8-10 градусов.