В Темрюкском районе построили водно-спортивную гребную базу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Темрюкском районе Кубани построили водно-спортивную гребную базу. Она появилась на месте старого учреждения, которое открыли в начале 1980-х годов.

- Спортивный объект построили в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Территория базы составляет более 7 тысяч квадратных метров. На участке разместили эллинг для хранения лодок, тренерскую, тренажерный зал, раздевалки, современный медицинский пункт и инвентарные комнаты, - сообщил заместитель губернатора Сергей Власов.

Уточняется, что спортивный зал оборудовали тренажерами для развития разных групп мышц, координации движений и ловкости.

Кроме того, помещение эллинга вмещает 15 лодок. Это одиночные, парные, распашные. Также двойки с рулевым, четверки парные и четверки распашные.