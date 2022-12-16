На Кубани на развитие промпредприятий выделят более 45 млн рублей

На реализацию проектов промпредприятий выделят порядка 45 миллионов рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани на развитие промпредприятий выделят более 45 миллионов рублей. Деньги поступят из бюджета края. 13 производителям возместят часть затрат на развитие и модернизацию производств, пополнение оборотных средств.

- По 11 направлениям финансирования с начала года предоставлена поддержка. Ее выдали более 80 производителям промышленной продукции. Также двум управляющим компаниям промпарков края. Общий объем составил более 650 миллионов рублей, - сообщил вице-губернатор края Александр Руппель.

На комиссии по финансированию мер господдержки в рамках госпрограммы развития краевой промышленности приняли решение, что до конца года поддержку предоставят предприятиям Краснодара, Усть-Лабинского, Абинского, Кореновского и Успенского районов.