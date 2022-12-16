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НовостиОбщество16 декабря 2022 16:39

На Кубани впервые прошел экзамен для экскурсоводов

Теперь проверять квалификацию будут раз в квартал
Мария ЧАЛАЯ
Для экскурсоводов впервые провели квалификационный экзамен. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для экскурсоводов впервые провели квалификационный экзамен. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани впервые прошел экзамен для экскурсоводов. В нем приняли участие специалисты со всего края. Планируется, что теперь аттестацию будут проводить не реже, чем раз в квартал.

- Экскурсовод – это человек, который может влюбить туриста в новый город. Оттого, насколько компетентным окажется специалист, зависит общее впечатление о курорте и о проведенном отпуске, - сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Уточняется, что аттестационную комиссию сформировали из 25 человек. В нее вошли представители профессионального туристического сообщества. Также органов исполнительной власти и образовательных организаций.

С 1 июля 2023 года к работе будут допускать только экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые сдали квалификационный экзамен.