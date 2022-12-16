Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Более 1,7 тысячи казаков обеспечивают правопорядок на Кубани. Для безопасности людей на улицах дежурят дружинники. 87 казачьих предприятий охраняют более 2,4 тысячи школ, детсадов, учреждений дополнительного образования.

- В крае действует госпрограмма «Казачество Кубани». Его ежегодный объем финансирования составляет 1,4 миллиарда рублей. Мы поддерживаем деятельность казаков по таким важным направлениям, как охрана общественного порядка, защита государственной границы, работа кадетских корпусов, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что край стал первым регионом в стране, где для развития экономической базы казачьим обществам стали предоставлять земельные участки без торгов. Более 28 тысяч га земли для возделывания сейчас находится в их распоряжении. В этом году они произвели почти 65 тысяч тонн сельхозпродукции.