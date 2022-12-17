Что произошло за ночь 17 декабря в Краснодарском крае

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В Краснодаре арестовали 51-летнего местного жителя, он обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве. Мужчина просил сотрудника ФСБ решить вопрос за 100 тысяч рублей.

В ГИБДД предупредили о сильном тумане на трассах Кубани. На дорогах практически нулевая видимость.

В Сочи из-за подъема воды в реке жителей переправляют над ней по веревкам. Спасатели помогают переправиться через водоем из села Зубова Щель.

Депутату, обложившему матом жителей на сходе, вынесли выговор на Кубани. Артем Мартиросян в свою очередь извинился за резкий тон.