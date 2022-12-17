Погода в Краснодаре 17 декабря 2022: потеплеет, как весной

В Краснодар придет потепление. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодаре 17 декабря будет тепло и сухо. Ночью ожидается +4...+6 градусов. Днем совсем распогодится, воздух прогреется до +14...+16 градусов.

- Осадков не предвидится, ночью и утром туман, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

В субботу задует южный ветер, его скорость достигнет 4-9 м/с.

По-весеннему тепло будет не только в региональном центре, но и в других районах Краснодарского края: на Азовском побережье до +13 градусов, на Черноморском - до +18. Правда, в горах ночью приморозит до - 2 градусов. Дожди на время прекратятся, ветер будет слабым и южным.