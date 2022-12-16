Житель Адыгеи сбил полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее мужчина сбил полицейского. Ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в Майкопе.

- Мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21113. Примерно в полночь его остановили на улице Герцена. Но нарушитель попытался скрыться. В это время один из полицейских стоял перед машиной местного жителя, но он все же нажал на педаль газа, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгее.

Уточняется, что один из стражей правопорядка оказался на капоте автомобиля. После этого нарушитель резко сбросил его с капота на землю, чем причинил сильную физическую боль.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.