В Туапсе 16 декабря загадочно пропал 9-летний мальчик

Фото: Лиза Алерт

В Туапсе загадочно пропал 9-летний мальчик. Ярослав Кравцов 16 декабря ушел из дома в школу, но не вернулся после уроков. С собой у ребенка был черный рюкзак. Родители обратились за помощью в поиске к волонтерам.

- Его рост 140 см, он худощавого телосложения, русые волосы и карие глаза, - сообщала в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Школьник был одет в серую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и темные ботинки.

Всем, кто знает о местонахождении Ярослав, просьба звонить по телефонам: 89282072781, 89615315154 и 8 800 700 5452 (горячая линия отряда, звонок бесплатный).