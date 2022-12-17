Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 17 декабря работают 10 ярмарок выходного дня. Они открыты с 8 до 15 часов в разных районах города. На торговых точках можно приобрести сельхозпродукцию от местных фермеров - овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, макаронные, молочные и хлебобулочные изделия.

Торговые ряды расположились по следующим адресам:

ул. Ишунина (вблизи дома № 7/1),

ул. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),

ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),

ул. Бершанской (вблизи дома № 216/1),

ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),

ул. Дзержинского (вблизи дома № 213),

ул. Каляева (вблизи дома № 198),

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),

ул. Одесская (вблизи дома № 48),

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38).

Аграрии 17 декабря привезли около 90 тонн продукции из 16 районов Краснодарского края и Адыгеи.