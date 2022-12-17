Фото: пресс-служба администрации Краснодара
В Краснодаре 17 декабря работают 10 ярмарок выходного дня. Они открыты с 8 до 15 часов в разных районах города. На торговых точках можно приобрести сельхозпродукцию от местных фермеров - овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, макаронные, молочные и хлебобулочные изделия.
Торговые ряды расположились по следующим адресам:
ул. Ишунина (вблизи дома № 7/1),
ул. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),
ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),
ул. Бершанской (вблизи дома № 216/1),
ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),
ул. Дзержинского (вблизи дома № 213),
ул. Каляева (вблизи дома № 198),
ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),
ул. Одесская (вблизи дома № 48),
ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38).
Аграрии 17 декабря привезли около 90 тонн продукции из 16 районов Краснодарского края и Адыгеи.