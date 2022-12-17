«Локомотив-Кубань» со счетом 94:80. Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в Москве. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ закончился со счетом 94:80.

В составе «Локо» самым результативным игроком стал Крис Хортон. Он принес своей команде 14 очков. Также на свой счет записал еще 13 баллов Захар Ведищев.

В составе ЦСКА отметили Ливио Жан-Шарля. Он набрал 25 очков. Следуюшим по результатам оказался Деян Давидовац с 13 баллов. Антон Астапкович и Далласа Мур заработали по 12 очков.

Следующая игра «Локомотив-Кубань» проведет в Краснодаре. Команда встретится с пермской «Пармы» 22 декабря.