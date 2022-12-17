В Тихорецком районе переселили жителей из аварийного дома. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Тихорецком районе Кубани из аварийного дома переселили 62 человека. Его признали аварийным и подлежащих сносу до 1 января 2017 года. Работы выполнят благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

- Адресная программа позволила улучшить жилищные условия для граждан, проживающих в аварийном жилье. Его общая площадь составила почти 1,2 тысяч квадратных метров. Эти семьи будут встречать Новый год уже в комфорте, - сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Уточняется, что собственникам 21 квартиры выплатили деньги за аварийное жилье. Еще трем собственникам предоставили благоустроенные жилые помещения.