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НовостиОбщество17 декабря 2022 7:46

Завершен первый этап строительства тротуара в районе Западного Обхода в Краснодаре

Работы ведутся на улице Придорожной
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первый этап строительства тротуара на Западном Обходе в Краснодаре завершен. Строители проложили мостовой переход через канал. Он расположен на улице Придорожной. Его протяженность составляет 325 метров.

- Строительные работы проходили в рамках инициативного бюджетирования, - отметили в городской пресс-службе.

Второй этап строительства асфальтированной дорожки для пешеходов пройдет от улицы Поливной до ЖК «Казанский». Работы обещают закончить до конца года.