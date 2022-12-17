Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани прошла конференция «ПРО.ТЕСН». На ней рассказали о технологическом замещении импорта, развитии и поддержке стартапов. Также о получении инвестиций и перспективных проектах по внедрению IT-технологий.

- За год Фонд помог кубанским инноваторам привлечь более 200 миллионов рублей грантов. В акселераторах со своими технологическими проектами приняли участие 177 команд. Более половины из них за время работы вышли на первые продажи, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что для участников организовали прямую трансляцию на два города. Ее показали в Краснодаре и Сочи. Всего в мероприятии поучаствовало более 260 человек.