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НовостиОбщество17 декабря 2022 9:20

В Сочи в 2022 году благоустроили около 20 общественных пространств

Уже выполнено 255 поручений горожан
Мария ЧАЛАЯ
В Адлерском районе благоустроили около 20 общественных пространств

В Адлерском районе благоустроили около 20 общественных пространств

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в 2022 году благоустроили около 20 общественных пространств. Об итогах проведенных работ мэру Алексею Копайгородскому рассказал Глава Адлерского района Виктор Хрущев.

- Мы уделяем большое внимание встречам с жителями для конструктивного диалога и принятия мер. Каждую неделю проводим сходы граждан. Также выезжаем в сельские округа и в центральную часть Адлерского района. В этом году проведено более 60 встреч. Уже исполнено 255 поручений горожан, - сообщил глава Адлерского района Сочи Виктор Хрущев.

Уточняется, что одним из стратегических направлений в деле благоустройства общественных пространств является соединение Красной Поляны и Эсто-Садка единой пешеходной связью. Планируется, что подобные прогулочные маршруты для местных жителей и туристов будут предусмотрены во всех четырех сельских округах.