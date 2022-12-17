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НовостиОбщество17 декабря 2022 9:51

На Кубань ворвется резкое похолодание 19 декабря

Столбики термометров упадут сразу на 15 градусов
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани резко похолодает.

На Кубани резко похолодает.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Кубань ворвется резкое похолодание 19 декабря. Столбики термометров упадут с понедельника сразу на 15 градусов.

- Несмотря на резкое понижение температуры, погода будет без осадков. С середины недели почти все время будет светить солнце, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Уточняется, что такая ситуация сохранится до конца недели. Холода не дойдут только до северных районов Ростовской и Волгоградской областей.