На Кубани резко похолодает. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Кубань ворвется резкое похолодание 19 декабря. Столбики термометров упадут с понедельника сразу на 15 градусов.

- Несмотря на резкое понижение температуры, погода будет без осадков. С середины недели почти все время будет светить солнце, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Уточняется, что такая ситуация сохранится до конца недели. Холода не дойдут только до северных районов Ростовской и Волгоградской областей.