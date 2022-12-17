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В Краснодаре на Пушкинской площади заработает новогодняя ярмарка с кубанской продукцией. «Со знаком качества» откроют 25 декабря.

- На ярмарке будут представлены местные продукты по доступной цене. Торговые точки будут открыты с 10:00 до 23:00 до 31 декабря, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Гостям ярмарки предложат местные сыры, колбасы и кондитерскую продукцию. Также на ярмарке можно будет купить свежие овощи и фрукты.

Кроме того, все желающие смогут до 8 января купить кубанские вина.