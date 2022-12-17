Фото: телеграм-канал Евгения Наумова

Евгений Наумов посетил пригородные поселки Краснодара. 17 декабря во время субботнего объезда он побывал в поселках Знаменский и Новознаменский вместе с жителями.

Глава города осмотрел дорогу к школе и детскому саду в ЖК «Сосновый Бор» со стороны улиц Жукова и Энтузиастов. Соцобъекты находятся в 300 метрах. Но пройти к ним можно только через поле. Этот вопрос будет решен - на Жукова построят тротуар в 2023 году.

- Поручил обеспечить пешую доступность к соцобьектам в максимально сжатые сроки. В качестве временного решения застройщик предложил своими силами отсыпать гравийную дорогу или проложить плиты, - отметил Евгений Наумов.

С жителями Новознаменского мэр прошел пешком от ЖК «Спортивный парк» на Войсковой до Комсомольского микрорайона через железнодорожные пути. По словам главы Краснодара, здесь нужен надземный переход. Проект уже проходит госэкспертизу. В первом квартале 2023 года процедура оформления документов завершится.

Наумов также проинспектировал ход строительства двух школ и двух детсадов на Первомайской в Знаменском и Демидовской в Новознаменском. Сейчас здесь нарастили количество техники и рабочих, чтобы увеличить темпы возведения соцобъектов.

- Убедился, что мою задачу выполнили. Результат оценивать пока рано. Буду и дальше держать возведение этих объектов на особом личном контроле, - за\явил мэр.