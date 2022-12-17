Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Керченской переправе очередь ждут 14 автомобилей. Все они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. Там же дежурят два волонтера. Водителям постепенно выдают пропуска, чтобы они смогли погрузиться на переправу.

- За минувшие сутки паромы «Керченский 2»,«Лаврентий», «Ейск» и «Мария» перевезли в Крым 311 машин и 388 пассажиров, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Славянке-на-Кубани накопительные проковки не действуют – в них уже нет необходимости. На площадках нет автомобилей. Такая же картина в Красноармейском районе.

Перехватывающая парковка по трассе Краснодар – Славянск – Темрюк, съезд хутор Турковский не принимает машины.

Всего с 9 октября по 17 декабря в порт Керчи переправлены паромами более14 тысяч машин и почти 21 тысяча пассажиров.