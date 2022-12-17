Поликлиники Горячего Ключа 17 декабря перешли на усиленный режим работы из-за гриппа и ОРВИ

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Поликлиники Горячего Ключа 17 декабря перешла на усиленный режим работы из-за гриппа и ОРВИ. Несколько кабинетов будут принимать пациентов в 8 до 20 часов, в частности, продлят работу кабинеты неотложной помощи в детской и взрослой больницах.

- Это делается в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и участившимися обращениями населения, - говорится в Телеграм-канале медицинского учреждения.

Сейчас в Краснодарском крае из-за гриппа и ОРВИ закрыли классы в 14 школах. Вспышки инфекционной заболеваемости зафиксированы в образовательных учреждениях Краснодара, Динского, Красноармейского и Славянского районов.

Врачи призывают вакцинироваться, чтобы защитить себя во время осенне-зимнего периода.