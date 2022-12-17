На Кубани выявили 69 пациентов с COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 69 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирусом заразилось 60 женщин и 9 мужчин. Из них 6 детей.

- В Краснодаре выявили 17 случаев. В Сочи – 7. В Выселковском и Каневском районах по 5 заболевших. По 3 в Геленджике, Тимашевском, Славянском, Ейском, Гулькевичском районах, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в Анапе, Мостовском, Тбилисском районах по 2 новых пациента. В Туапсинском, Белореченском, Кореновском, Новопокровском, Крымском, Темрюкском, Калининском, Лабинском, Красноармейском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Тихорецком, Усть-Лабинском - по одному заболевшему.