К микрорайону Министерские озера проложат новую систему магистральных водоводов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сочи к микрорайону Министерские озера проложат новый магистральный водовод. Работы проведут из-за высокой аварийности сетей. Также регулярных проблем с подачей воды.
- Сейчас обеспечение водой жилого комплекса ведется по двум трубопроводам диаметром 300 миллиметров. Они идут от водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлерском районе. После прокладки новой системы ситуация будет кардинально изменена. В результате система будет закольцована. Вода будет поставляться от двух независимых источников в Адлере и центре Сочи, - сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
Уточняется, что к действующим сетям построят два дополнительных резервуара с питьевой водой. Ее общий объем составит около 1 тысячи кубических метров.
Кроме того, планируется реконструкция двух водопроводных насосных станций «Курортология» и «Бытха».