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НовостиОбщество17 декабря 2022 17:05

В Сочи к микрорайону Министерские озера проложат новый магистральный водовод

Работы проведут из-за высокой аварийности сетей
Мария ЧАЛАЯ
К микрорайону Министерские озера проложат новую систему магистральных водоводов

К микрорайону Министерские озера проложат новую систему магистральных водоводов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи к микрорайону Министерские озера проложат новый магистральный водовод. Работы проведут из-за высокой аварийности сетей. Также регулярных проблем с подачей воды.

- Сейчас обеспечение водой жилого комплекса ведется по двум трубопроводам диаметром 300 миллиметров. Они идут от водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлерском районе. После прокладки новой системы ситуация будет кардинально изменена. В результате система будет закольцована. Вода будет поставляться от двух независимых источников в Адлере и центре Сочи, - сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Уточняется, что к действующим сетям построят два дополнительных резервуара с питьевой водой. Ее общий объем составит около 1 тысячи кубических метров.

Кроме того, планируется реконструкция двух водопроводных насосных станций «Курортология» и «Бытха».