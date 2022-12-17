Фото: фонд "Добро и дело"

Более 400 одеял передали из Краснодара детям Донбасса. Теплые подарки отвезут в Луганскую народную республику волонтеры.

- Спасибо за помощь, за эту замечательную акцию вице-мэру Краснодара Лилиане Егоровой и Центру «Содружество» во главе с Мариной Лященко, - отметили в фонде «Добро и дело».

В Краснодарском центре детского творчества «Содружество» для пошива одеял разработали лекала, а затем обучили мастериц и запустили акцию. К каждому подарку приложены письма с пожеланиями, а также мягкие игрушки, выполненные своими руками.