В Краснодаре на улице Народной сгорел дом

О возгорани спасателям сообщили поздно вечером.

В Краснодаре на улице Народной в СНТ «Лесник» сгорел дом. Пожар случился накануне вечером. О возгорани спасателям сообщили в 23:23.

- В 23:38 по прибытию к месту первых пожарных подразделений установлено, что горит одноэтажное здание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пламя объяло 60 квадратных метров площади. В 23:44 удалось локализовать пожар, полностью огонь погасили в 00:20.

- К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России восемь человек личного состава, одна единица техники, - уточняют в краевом ГУ МЧС.

В огне никто не пострадал. Однако сейчас устанавливаются причины возгорания в доме. Идет проверка.