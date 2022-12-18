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НовостиОбщество18 декабря 2022 5:09

Что произошло за ночь 18 декабря в Краснодарском крае

На Кубани пропала 18-летняя девушка
Светлана ОВДЕЙ
Софья Марюхина ушла из дома в Тимашевске 16 декабря, но так и не вернулась Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Софья Марюхина ушла из дома в Тимашевске 16 декабря, но так и не вернулась Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани пропала 18-летняя девушка. Софья Марюхина ушла из дома в Тимашевске 16 декабря, но так и не вернулась.

Поликлиники Горячего Ключа 17 декабря перешли на усиленный режим работы из-за гриппа и ОРВИ. Кабинеты неотложной помощи в детской и взрослой больницах будут принимать пациентов с 8:00 до 20:00.

В Краснодаре на улице Народной сгорел дом. В огне никто не пострадал, сейчас устанавливаются причины возгорания.

В Краснодаре на Пушкинской площади заработает новогодняя ярмарка с кубанской продукцией. Торговая площадка откроется 25 декабря.

Более 400 одеял передали из Краснодара детям Донбасса. К акции по пошиву теплых подарков присоединились городские центры творчества, детские сады и школы.