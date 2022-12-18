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НовостиОбщество18 декабря 2022 5:16

Погода в Краснодаре 18 декабря 2022: в городе прогнозируют дождь и приход сильных холодов

В Краснодаре 18 декабря пройдет дождь, после чего похолодает
Евгения СОРОКА
В кубанской столице ожидают серьезное похолодание после дождей.

В кубанской столице ожидают серьезное похолодание после дождей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Территория Краснодарского края, по словам синоптиков, пока остается в теплом секторе циклонического вихря. Но уже скоро ситуация изменится. В Краснодаре 18 декабря пройдет дождь, после чего похолодает.

Как уточняют синоптики центра погоды "Фобос", вечером жители Кубани почувствуют влияние холодного атмосферного фронта. Он вызовет кратковременные дожди, начнет усиливаться ветер. Это вызовет волну холода.

- В кубанской столице ночью и утром без существенных осадков, днем временами дождь. Температура воздуха +13-15 градусов, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер западный 4–9 метров в секунду, вечером порывистый.

Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы.