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НовостиОбщество18 декабря 2022 5:25

Погода в Сочи 18 декабря 2022: курорт будут заливать дожди

В Сочи 18 декабря прогнозируют ливни
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Сильный дождь ожидается на всей территории курорта.

Сильный дождь ожидается на всей территории курорта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Черноморском побережье испортится погода. Всему виной - влияние холодного атмосферного фронта, который начнет оказывать свое влияние. В Сочи 18 декабря прогнозируют ливни.

Сильный дождь ожидается на всей территории курорта. Как сообщают синоптики, ветер будет слабым. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью уже холоднее - всего 9 градусов. При этом отметки будут только снижаться.

На Красной Поляне прогнозируют ясную погоду, температура воздуха в дневные часы +14 градусов. На вершинах - 5 градусов со знаком плюс. А ночью ожидается мороз - столбики термометров покажут минус 3-4 градуса.