Скопление рыбы не обнаружили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сообщения о массовом море рыбы в Приморско-Ахтарском районе Кубани оказались фейком. Скопление пеленгаса в лимане опровергли в администрации муниципалитета.

Пользователи соцсетей начали распространять информацию о том, что в водоеме около хутора Садки закрыли шлюз и не выпускают рыбу. Из-за этого она начинает задыхаться.

Место, где якобы заметили массовый мор рыбы, осмотрели сотрудники районной администрации. Информация оказалась фейком – скопления пеленгаса здесь не обнаружили. В настоящее время проводится проверка.