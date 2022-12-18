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НовостиОбщество18 декабря 2022 5:58

Сообщения о массовом море рыбы в Приморско-Ахтарском районе Кубани оказались фейком

Проводится проверка
ПАВЛОВА Валерия
Скопление рыбы не обнаружили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скопление рыбы не обнаружили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сообщения о массовом море рыбы в Приморско-Ахтарском районе Кубани оказались фейком. Скопление пеленгаса в лимане опровергли в администрации муниципалитета.

Пользователи соцсетей начали распространять информацию о том, что в водоеме около хутора Садки закрыли шлюз и не выпускают рыбу. Из-за этого она начинает задыхаться.

Место, где якобы заметили массовый мор рыбы, осмотрели сотрудники районной администрации. Информация оказалась фейком – скопления пеленгаса здесь не обнаружили. В настоящее время проводится проверка.