В Краснодаре построят наземный пешеходный переход между Новознаменским и Комсомольским Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре построят наземный пешеходный переход между Новознаменским жилым районом и Комсомольским микрорайоном. Проект направили на госэкспертизу. Об этом сообщили во время объезда мэром поселка Знаменского.

Наземный пешеходный переход планируют разместить в районе ж/д станции «Пашковская» с выходом на улицы Уральскую и Производственную. Уточняется, что письмо о выделении средств на строительство уже направили краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства.

- Убедился, что надземный переход здесь жизненно необходим. Мой заместитель Владимир Архипов рассказал, что проект уже зашел в госэкспертизу. В первом квартале следующего года планируем эту процедуру завершить, - сообщил Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Кроме того, в поселке Знаменском планируют построить тротуар на улице Жукова к школе и детскому саду. Проблемной оказалась дорога в районе ЖК «Сосновый Бор» со стороны перекрестка улиц Жукова и Энтузиастов. Жителям приходится идти здесь через поле.

- Мне доложили, что уже готов большой дорожный проект. В следующем году на Жукова построят тротуар, - сказал глава города. - Более того, эти участки будет осваивать застройщик. Поручил обеспечить пешую доступность с этого перекрестка к соцобъектам в максимально сжатые сроки.

Утоняется, что застройщик предложил временно отсыпать на участке гравийную дорогу или проложить плиты.