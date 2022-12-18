Первый командный турнир по самбо среди казачьей молодежи прошел в Анапе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый командный турнир по самбо среди казачьей молодежи прошел в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Финал соревнований на кубок Кубанского казачьего войска «Zа Россию! Zа Самбо!» состоялся в детско-юношеской спортшколе № 4. Участниками турнира стали спортсмены из Курганинского, Кубанского, Тимашевского казачьих кадетских корпусов, сборные команд из казачьих спортивных клубов Кавказского, Майкопского, Таманского и Екатеринодарского казачьих отделов.

По результатам выступлений первое место заняли самбисты из Таманского казачьего отдела, второе - Курганинского казачьего кадетского корпуса. Третьими стали спортсмены Черноморского казачьего округа. Победителей и призеров наградили медалями, грамотами, кубком Кубанского казачьего войска и вручили им новые комплекты формы для самбо.

- Самбо активно развивается среди казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, в более чем 150 военно-спортивных клубах Кубанского казачьего войска, а также в казачьих школах и районных обществах, - отметил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - В следующем году мы создадим Казачью лигу самбо, в которой также будут принимать участие высшие и средние учебные заведения, входящие в Ассоциацию казачьих ВУЗов.