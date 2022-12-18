В Сочи горбольница №1 получила новое медоборудование по нацпроекту Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи горбольница №1 получила новое медоборудование по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в медучреждение закупили 10 функциональных трехсекционных кроватей. Их установили в отделении анестезиологии и реанимации.

Отмечается, что кровати поднимаются и опускаются благодаря подъемному механизму.

- Это позволяет обеспечить наиболее удобное положение для пациента. И, следовательно, сделать его пребывание в больнице более комфортным, - отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Гусаров.

Напомним, в 2022 году на Кубани по нацпроекту «Здравоохранение» приобрели более 1,2 тысячи единиц медоборудования.