Ваня Ошман пропал 17 декабря Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре ищут пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Ваня Ошман ушел из дома накануне, 17 декабря, но так и не вернулся. Родители и близкие после безуспешных поисков обратились за помощью к волонтерам.

Известно, что Ваня имеет рост 145 сантиметров, русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения ребенок был одет в зеленую куртку, синие штаны, черные кроссовки, черную шапку. Мальчик также взял с собой сине-желтый рюкзак Nike и черный самокат.

Всех, кто видел Ваню или знает, где находится ребенок, просят сообщить по номерам 89887651536, 89282056347 (Людмила) либо обратиться на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.