Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

В Адыгее завели уголовное дело на водителя, протащившего на капоте полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Все произошло в ноябре 2022 года на улице Герцена в Майкопе. Ближе к 00:00 водитель ВАЗ-21113 пытался скрыться от полицейских. Мужчина начал движение, несмотря на то что сотрудники стояли на дороге – один их них оказался на капоте автомобиля.

- Обвиняемый путем резкого поворота рулевого колеса и торможения сбросил сотрудника полиции с капота на землю, чем причинил последнему физическую боль, не повлекшую причинение телесных повреждений и вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

На допросе мужчина во всем признался и рассказал подробности происшествия. На водителя завели дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на завершение предварительного расследования и закрепление полученных доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Уточняется, что ход расследования по поручению председателя СК РФ поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.