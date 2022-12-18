Более 30 новогодних ярмарок откроют в Краснодарском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 30 новогодних ярмарок откроют в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

- Посетителям предложат широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров - от плодоовощной продукции до изделий народных промыслов, - отметили в пресс-службе.

Несколько торговых площадок заработают в Краснодаре. Так, 24 декабря на Главной городской площади откроется ежегодная новогодняя ярмарка. Жители и гости города смогут посетить ее до 8 января с 10:00 до 23:00. Закупиться в преддверии Нового года предлагают и на «Ярмарке вкуса» по улице Крылатой, 3б.

С 25 по 31 декабря на Пушкинской площади проведут ярмарку «Со знаком качества». Посетителям предложат местные деликатесы, в том числе сыры, колбасы, кондитерскую продукцию, свежие овощи, фрукты и кубанские вина.

Новогодние ярмарки откроются в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Белореченском, Выселковском, Динском, Калининском, Красноармейском муниципалитетах. Торговые площадки также в преддверии Нового года заработают в Крымском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Северском, Славянском, Тбилисском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.