На Кубани за сутки COVID-19 заболели 52 человека, в том числе трое детей

На аппаратах ИВЛ в регионе остаются три пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 52 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у троих детей, самому младшему из которых 9 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 15 человек, в Сочи - 4, в Новороссийске, Абинском, Кавказском и Кореновском районах - по три. По два положительных результата получено Армавире, Геленджике, Ейском, Крымском и Новопокровском муниципалитетах.

- По одному новому пациенту в Апшеронском, Брюховецком, Выселковском, Гулькевичском, Калининском, Красноармейском, Лабинском, Мостовском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах, - сообщили в региональной оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три человека. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 59 пациентов.