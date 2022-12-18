В Темрюкском районе произошел пожар на территории пансионата, эвакуировали 54 человека

Чтобы потушить огонь, спасателям потребовалось больше часа. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Темрюкском районе в поселке Кучугуры произошел пожар на территории пансионата "Искра". Вечером 17 декабря в одном из корпусов вспыхнуло пламя. О возгорании тут же сообщили спасателям.

- Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 16:01, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Через семь минут на место прибыли первые подразделения спасателей.

Что послужило причиной пожара, сейчас выясняется. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Они установили, что огонь охватил 150 квадратных метров площади. Во время тушения пожара были эвакуированы люди - всего 54 человека. Но никто из них не пострадал.

- Пожар был потушен в 17:28, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 29 человек личного состава, девять единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек личного состава, шесть единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.