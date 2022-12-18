Время восстановления подачи уточняется

В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Поломка произошла в Карасунском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Радужной, Быкова, Наримановской, Ореховой. Из-за аварии также частично обесточены улицы Курганная, Обрезная и Васюринская.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.