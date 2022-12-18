Время восстановления подачи уточняется
В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Поломка произошла в Карасунском округе.
- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Радужной, Быкова, Наримановской, Ореховой. Из-за аварии также частично обесточены улицы Курганная, Обрезная и Васюринская.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.