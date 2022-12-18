Жителей Кубани приглашают присоединиться к проекту «Мост Памяти» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Кубани приглашают присоединиться к проекту «Мост Памяти». Историко-патриотическая акция, посвященная 80-летию Сталинградской битвы, пройдет 1 и 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках проекта на зданиях в разных частях Волгограда выведут аудиовизуальные произведения. Для этого жителей региона просят отправить фотографии родственников – участников Сталинградской битвы. Вместе со снимком необходимо указать фамилию, имя и отчество.

Отправить фотографии можно на сайте «Бессмертный полк России» с указанием «Участник Сталинградской битвы» или по электронной почте geroi-stalingrada@mail.ru.

- Герой займет достойное место на большом светодиодном экране на Аллее Героев, - рассказали организаторы акции.