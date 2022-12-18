Горбольница Армавира получила новый томограф по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Горбольница Армавира получила новый томограф по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медоборудование в учреждение поставили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

- На новом аппарате мы будем проводить исследования головы, легких, позвоночника, других органов. Теперь наши специалисты смогут на ранних стадиях выявить патологии и назначить своевременное лечение, - отметил главврач больницы Николай Чуриков.

Напомним, до конца 2022 года поставят компьютерные томографы в больницы 18 муниципалитетов. Оборудование закупили для больниц Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского, Красноармейского, Щербиновского, Успенского, Староминского, Белоглинского, Крыловского, Новопокровского районов, Анапы, Сочи и Армавира.