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НовостиОбщество18 декабря 2022 11:23

Штормовое предупреждение по сильным дождям объявлено в Сочи

Осадки обрушатся на курорт 19 декабря
Светлана ОВДЕЙ
Сильные дожди обрушатся на Сочи 19 декабря Фото из архива КП

Сильные дожди обрушатся на Сочи 19 декабря Фото из архива КП

Штормовое предупреждение по сильным дождям объявлено в Сочи. Обильные осадки обрушатся на курорт 19 декабря.

- Утром и днем 19 декабря на территории Сочи в отдельных районах ожидается сильный дождь, возможна гроза, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, на курорте усилится и ветер. Местами его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

В настоящее время городские службы работают в режиме повышенной готовности.

- Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, предпринять все необходимые меры предосторожности, - напомнили в пресс-службе администрации Сочи.

При возникновении ЧС жителям и гостям курорта необходимо обращаться по номеру 112.