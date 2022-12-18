Сильные дожди обрушатся на Сочи 19 декабря Фото из архива КП

Штормовое предупреждение по сильным дождям объявлено в Сочи. Обильные осадки обрушатся на курорт 19 декабря.

- Утром и днем 19 декабря на территории Сочи в отдельных районах ожидается сильный дождь, возможна гроза, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, на курорте усилится и ветер. Местами его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

В настоящее время городские службы работают в режиме повышенной готовности.

- Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, предпринять все необходимые меры предосторожности, - напомнили в пресс-службе администрации Сочи.

При возникновении ЧС жителям и гостям курорта необходимо обращаться по номеру 112.