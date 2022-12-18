На Кубани полностью избавились от очереди к Керченской паромной переправе Фото: t.me/opershtab23

На Кубани полностью избавились от очереди к Керченской паромной переправе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В настоящее время на перехватывающей стоянке в поселке Ильич Темрюкского районе нет автомобилей. На парковке продолжают дежурить два волонтера.

Всего за сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» переправили в Крым 288 машин и 347 пассажиров. Отмечается, что водителям грузовиков выдают специальные пропуска для погрузки.

- Накопительные площадки в Славянске-на-Кубани выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости. В Красноармейском районе перехватывающая парковка по трассе Краснодар – Славянск – Темрюк не принимает машины, - уточнили в краевом оперштабе.