Вторая за день энергоавария оставила без света пять улиц в Краснодаре

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

В Краснодаре пять улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «СВ-327» и 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Школьной, Пустовойта, Тихорецкой, Подсолнечной и Черниговской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре семь улиц временно остались без света. Авария произошла в Карасунском округе.