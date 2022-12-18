Неделя популяризации потребления овощей и фруктов пройдет в Краснодарском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

Неделя популяризации потребления овощей и фруктов пройдет в Краснодарском крае. Тематические акции организуют с 19 по 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, с 19 - 23 декабря мобильный комплекс «Маршрут здоровья» посетит Краснодар, Усть-Лабинский район, Кореновск и станицу Елизаветинскую. График приема размещен на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. А 21 декабря при центре пройдет школа здоровья.

Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» состоится 22 декабря в микрорайоне им. Жукова в Краснодаре. В этот же день Северский район посетит профилактический проект «ПРОдиабет».

В ЦРБ Калининского района 24 декабря организуют медицинско-профилактическую акцию «День здоровья». Кроме того, в медучреждениях региона проведут лекции о здоровом образе жизни.