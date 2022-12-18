Поиски завершены Фото из архива КП

Завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика в Краснодаре. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Ребенок ушел из дома накануне, 17 декабря, но так и не вернулся. Родители и близкие после безуспешных поисков обратились за помощью к волонтерам.

Спустя сутки поисков 10-летнего мальчика удалось разыскать.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился ребенок, волонтеры не уточняют.