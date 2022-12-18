Жители Краснодара могут бесплатно проконсультироваться с юристами 21 декабря Фото из архива КП

Жители Краснодара могут бесплатно проконсультироваться с юристами 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бесплатные консультации в рамках акции «Прямая связь» проведут специалисты муниципального юридического бюро. Жители смогут задать вопросы по предоставлению мер соцподдержки, алиментных отношений, распоряжения недвижимостью, признания права собственности на земельный участок, установления либо оспаривания отцовства или материнства.

- Консультирование не проводится по вопросам административного и уголовного законодательства, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Обратиться за консультацией можно с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:50) по телефонам:

- 8 (952) 864-21-12

- 8 (952) 820-42-42

- 8 (952) 848-08-00

- 8 (861) 255-26-92

- 8 (861) 255-27-37

- 8 (861) 255-27-22