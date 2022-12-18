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18 декабря 2022 14:24

Температурный рекорд 40-летней давности побит в Приморско-Ахтарске

Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено в 1982 году
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
После обеда воздух прогрелся до небывалых отметок.

После обеда воздух прогрелся до небывалых отметок.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тепло, которое установилось на территории Краснодарского края, удивило не только жителей, но и синоптиков. Температурный рекорд 40-летней давности побит в одном из городов Кубани. Он установлен на метеостанции в Приморско-Ахтарске.

После обеда воздух прогрелся до плюс 14,4 градуса. При этом, как удалось узнать «КП» - Кубань», предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено в 1982 году. Тогда температура днем достигла 12,6 градуса.

Но тепло это скоротечно.

- Уже в понедельник, 19 декабря, через регион прорвется холодный атмосферный фронт, который принесет за собой слабые морозцы, - уточняют в центре погоды "Фобос".