От удара обе легковушки отбросило на грузовик Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в массовом ДТП один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла днем 18 декабря на трассе «Краснодар-Ейск» в Каневском районе. Предварительно, водитель Lada Priora, проезжая в сторону Краснодара, выехал на «встречку», где столкнулся с Kia Rio. От удара обе машины отбросило на проезжавший грузовик Volvo.

- В результате ДТП погибла женщина - пассажир автомобиля Priora, пострадали два пассажира и водитель автомобиля Priora, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.