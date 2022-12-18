Казаки Кубани собрали и доставили на Донбасс 75 тонн гумпомощи

Фото: администрации региона.

Жители Краснодарского края продолжают помогать тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Люди перечисляют средства на сбор гуманитарной помощи и даже лично привозят вещи для отправки. А тем временм казаки Кубани собрали и доставили на Донбасс уже 75 тонн гумпомощи. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

На этой неделе гуманитарный груз отправила в зону специальной операции. Также были отправлены четыре автомобиля повышенной проходимости в ЛНР. Их лично доставил казачий конвой под руководством атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.

- За неделю казаки из районных, станичных и хуторских обществ собрали и доставили на Донбасс 75 тонн грузов для жителей освобожденных территорий, – сказал Александр Власов. - Также этот груз получили добровольцы, мобилизованные и военнослужащие из края, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Напомним, что всего в зону СВО уже доставили 745 тонн помощи. В числе собранного - теплые вещи и зимняя обувь, детское питание, гигиенические принадлежности, медикаменты, новогодние подарки для детей и оснащение для мобилизованных бойцов.

Ранее сообщалось, что в крае продолжается акция «Своих не бросаем». Ее организовали при активном участии Кубанского казачьего войска. Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Подробнее на официальном сайте и в телеграмм-канале.